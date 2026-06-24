Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Langfristige Anlage 24.06.2026 10:03:49

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Continental-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Continental-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,145 Continental-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,09 EUR, da sich der Wert eines Continental-Anteils am 23.06.2026 auf 72,58 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 83,09 EUR entspricht einer negativen Performance von 16,91 Prozent.

Der Börsenwert von Continental belief sich jüngst auf 14,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

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