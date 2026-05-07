DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Daimler Truck

Im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Daimler Truck am 06.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,90 EUR je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Daimler Truck zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 1,46 Mrd. EUR. Das entspricht einer Verringerung der Daimler Truck- Gesamtausschüttung um 4,32 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.

Daimler Truck-Stockdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Daimler Truck-Anteilsschein via XETRA bei einem Wert von 43,87 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Daimler Truck, demnach wird der Daimler Truck-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Daimler Truck-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Das Daimler Truck-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,09 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 5,16 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Daimler Truck-Aktienkurs via XETRA 49,62 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 103,62 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (TRATON) erweist sich Daimler Truck im Jahr 2025 als beste Dividenden-Aktie. Neben der höchsten Dividende punktet die Top-Dividenden-Aktie ebenso mit der höchsten Dividendenrendite. TRATON folgt in der Peergroup auf Daimler Truck mit einer Dividende von 0,93 EUR und einer Dividendenrendite von 3,05 Prozent.

Daimler Truck-Dividendenausblick

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 1,84 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,37 Prozent nachlassen.

Basisinformationen zu Daimler Truck

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Daimler Truck beträgt aktuell 33,227 Mrd. EUR. Das Daimler Truck-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 14,57. 2025 setzte Daimler Truck 45,530 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,56 EUR.

Redaktion finanzen.at