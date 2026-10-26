Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Lohnendes Daimler Truck-Investment?
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26.10.2026 10:04:08
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Daimler Truck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,467 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Daimler Truck-Aktie auf 40,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 340,36 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,04 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Daimler Truck einen Börsenwert von 30,45 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 wurden Daimler Truck-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Daimler Truck-Aktie belief sich damals auf 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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