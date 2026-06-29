DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Daimler Truck-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Daimler Truck-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Daimler Truck-Aktie 40,46 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 247,158 Daimler Truck-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 41,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 185,37 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 10 185,37 EUR, was einer positiven Performance von 1,85 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Daimler Truck einen Börsenwert von 31,50 Mrd. Euro. Der Daimler Truck-Börsengang fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Daimler Truck-Aktie wurde der Erstkurs mit 28,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at