DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Daimler Truck-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Daimler Truck-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 32,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,111 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,93 EUR, da sich der Wert eines Daimler Truck-Papiers am 03.07.2026 auf 44,01 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,93 Prozent erhöht.

Daimler Truck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,64 Mrd. Euro. Das Daimler Truck-Papier wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Daimler Truck-Papiers lag beim Börsengang bei 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at