Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Hochrechnung
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03.08.2026 10:03:45
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Daimler Truck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Daimler Truck-Anteile an diesem Tag bei 33,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,860 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 48,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 461,33 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,13 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Daimler Truck belief sich jüngst auf 37,41 Mrd. Euro. Der Daimler Truck-Börsengang fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Daimler Truck-Papiers lag beim Börsengang bei 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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