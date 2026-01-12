Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Lukrativer Daimler Truck-Einstieg?
|
12.01.2026 10:03:45
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Daimler Truck-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Daimler Truck-Aktie bei 38,21 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 261,712 Daimler Truck-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.01.2026 auf 39,91 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 444,91 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,45 Prozent.
Der Marktwert von Daimler Truck betrug jüngst 29,51 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Daimler Truck-Aktie fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Daimler Truck-Papiers belief sich damals auf 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at


Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|39,79
|-0,15%