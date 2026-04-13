Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Frühes Investment
|
13.04.2026 10:03:42
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 13.04.2023 wurde die Daimler Truck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Daimler Truck-Anteile an diesem Tag bei 30,00 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Daimler Truck-Aktie investierten, hätten nun 3,333 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 147,67 EUR, da sich der Wert einer Daimler Truck-Aktie am 10.04.2026 auf 44,30 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 47,67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck bezifferte sich zuletzt auf 33,92 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Daimler Truck-Papiere fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14.04.26
|EQS-CMS: Daimler Truck Holding AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Daimler Truck
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|42,96
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.