DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Daimler Truck eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.04.2023 wurde die Daimler Truck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Daimler Truck-Anteile an diesem Tag bei 30,00 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Daimler Truck-Aktie investierten, hätten nun 3,333 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 147,67 EUR, da sich der Wert einer Daimler Truck-Aktie am 10.04.2026 auf 44,30 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 47,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck bezifferte sich zuletzt auf 33,92 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Daimler Truck-Papiere fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at