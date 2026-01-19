Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Profitabler Daimler Truck-Einstieg?
|
19.01.2026 10:04:02
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,10 EUR. Bei einem Daimler Truck-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,436 Daimler Truck-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Daimler Truck-Papiere wären am 16.01.2026 141,44 EUR wert, da der Schlussstand 41,16 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 141,44 EUR entspricht einer Performance von +41,44 Prozent.
Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,43 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Daimler Truck-Aktie fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Daimler Truck-Anteils bei 28,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Daimler Truck
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|40,09
|-3,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.