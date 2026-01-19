DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Daimler Truck-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,10 EUR. Bei einem Daimler Truck-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,436 Daimler Truck-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Daimler Truck-Papiere wären am 16.01.2026 141,44 EUR wert, da der Schlussstand 41,16 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 141,44 EUR entspricht einer Performance von +41,44 Prozent.

Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,43 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Daimler Truck-Aktie fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Daimler Truck-Anteils bei 28,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at