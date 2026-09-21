Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Lohnender Daimler Truck-Einstieg?
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21.09.2026 10:03:43
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Daimler Truck-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Daimler Truck-Anteile bei 37,89 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 263,922 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 11 477,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,49 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,78 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Daimler Truck belief sich jüngst auf 33,06 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 wurden Daimler Truck-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Daimler Truck-Papiers wurde der Erstkurs mit 28,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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