DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Daimler Truck gewesen.

Daimler Truck-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 43,81 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investierten, hätten nun 22,826 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Daimler Truck-Papiers auf 40,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 922,62 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 922,62 EUR entspricht einer negativen Performance von 7,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck bezifferte sich zuletzt auf 29,88 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 fand der erste Handelstag der Daimler Truck-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Daimler Truck-Papiers lag beim Börsengang bei 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at