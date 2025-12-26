DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Deutsche Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Deutsche Bank-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Deutsche Bank-Aktie bei 19,92 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,210 Deutsche Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 672,00 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Bank-Aktie am 23.12.2025 auf 33,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,20 Prozent vermehrt.

Deutsche Bank wurde am Markt mit 62,38 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at