Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Deutsche Bank-Investition im Blick
|
12.06.2026 10:03:55
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Deutsche Bank-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12,53 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,983 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 215,23 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Bank-Aktie am 11.06.2026 auf 26,96 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 115,23 Prozent vermehrt.
Deutsche Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 50,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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