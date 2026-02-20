Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Lukratives Deutsche Bank-Investment?
|
20.02.2026 10:04:15
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Deutsche Bank-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Deutsche Bank-Papier bei 13,57 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 737,131 Deutsche Bank-Papiere. Die gehaltenen Deutsche Bank-Papiere wären am 19.02.2026 22 416,15 EUR wert, da der Schlussstand 30,41 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 124,16 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 58,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
