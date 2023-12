DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deutsche Bank-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Deutsche Bank-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Deutsche Bank-Papiers betrug an diesem Tag 8,92 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 121,202 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 420,79 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 14.12.2023 auf 11,97 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +34,21 Prozent.

Am Markt war Deutsche Bank jüngst 23,78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at