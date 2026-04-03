DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Deutsche Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 03.04.2023 wurde die Deutsche Bank-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,47 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Deutsche Bank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 056,524 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 25,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 126,25 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 171,26 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Deutsche Bank belief sich jüngst auf 48,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at