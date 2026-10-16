DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Deutsche Bank-Investment gewesen.

Am 16.10.2023 wurden Deutsche Bank-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,13 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,870 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 287,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,12 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 187,41 Prozent zugenommen.

Der Deutsche Bank-Wert an der Börse wurde auf 55,58 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at