Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Performance unter der Lupe
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16.10.2026 10:03:30
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 16.10.2023 wurden Deutsche Bank-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,13 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,870 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 287,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29,12 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 187,41 Prozent zugenommen.
Der Deutsche Bank-Wert an der Börse wurde auf 55,58 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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