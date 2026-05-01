Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Lohnendes Deutsche Bank-Investment?
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01.05.2026 10:03:56
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren eingebracht
Deutsche Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,057 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 26,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 266,52 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 166,52 Prozent.
Deutsche Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,41 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: hans engbers / Shutterstock.com
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