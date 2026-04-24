Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Performance unter der Lupe
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24.04.2026 10:03:40
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deutsche Bank-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Deutsche Bank-Papiers betrug an diesem Tag 22,07 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 453,104 Deutsche Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.04.2026 auf 27,23 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 335,75 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 23,36 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Deutsche Bank zuletzt 52,97 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com