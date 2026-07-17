DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Deutsche Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,96 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hat, hat nun 385,282 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 205,74 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Papiers am 16.07.2026 auf 31,68 EUR belief. Damit wäre die Investition 22,06 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at