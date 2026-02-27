Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Langfristige Anlage
|
27.02.2026 10:03:43
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Deutsche Bank-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,878 Deutsche Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Bank-Anteile wären am 26.02.2026 151,41 EUR wert, da der Schlussstand 31,04 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,41 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Deutsche Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 57,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Nessluop / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
27.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
26.02.26
|Deutsche Bank-Aktie im Plus: Start von Rückkaufprogramm (Dow Jones)
|
26.02.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
25.02.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)