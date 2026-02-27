Deutsche Bank Aktie

Langfristige Anlage 27.02.2026 10:03:43

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Deutsche Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Deutsche Bank-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 20,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,878 Deutsche Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Bank-Anteile wären am 26.02.2026 151,41 EUR wert, da der Schlussstand 31,04 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,41 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 57,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

