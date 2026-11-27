Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Lohnender Deutsche Bank-Einstieg?
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27.11.2026 10:03:44
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 27.11.2016 wurden Deutsche Bank-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Bank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,25 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,545 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 29,82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 224,96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 124,96 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 52,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
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|23.11.26
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|Barclays Capital
|28.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|30,36
|1,67%
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