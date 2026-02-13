Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Frühe Anlage 13.02.2026 10:03:58

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Bank-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Deutsche Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Deutsche Bank-Anteile letztlich bei 8,98 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 111,359 Deutsche Bank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,83 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 432,63 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 243,26 Prozent gesteigert.

Der Deutsche Bank-Wert an der Börse wurde auf 58,61 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

