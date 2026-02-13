Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Frühe Anlage
|
13.02.2026 10:03:58
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Deutsche Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Deutsche Bank-Anteile letztlich bei 8,98 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 111,359 Deutsche Bank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,83 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 432,63 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 243,26 Prozent gesteigert.
Der Deutsche Bank-Wert an der Börse wurde auf 58,61 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:58
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
15:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: DAX leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 notiert im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)