DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Deutsche Bank abgeworfen

Am 28.07.2020 wurden Deutsche Bank-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,500 Deutsche Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Deutsche Bank-Papiere wären am 27.07.2023 127,48 EUR wert, da der Schlussstand 10,20 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,48 Prozent.

Deutsche Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at