DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 23.01.2016 wurde die Deutsche Bank-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 15,69 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Deutsche Bank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,734 Deutsche Bank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (33,40 EUR), wäre das Investment nun 2 128,71 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112,87 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 60,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at