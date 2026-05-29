Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Langfristige Anlage
|
29.05.2026 10:03:53
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 29.05.2023 wurde die Deutsche Bank-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,69 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Deutsche Bank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 103,199 Deutsche Bank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.05.2026 gerechnet (28,40 EUR), wäre das Investment nun 2 930,86 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 193,09 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Deutsche Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 53,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: D K Grove / Shutterstock.com
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