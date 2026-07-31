Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Lohnende Deutsche Bank-Anlage?
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31.07.2026 10:03:59
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Deutsche Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,66 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 93,826 Deutsche Bank-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.07.2026 2 989,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,86 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 198,93 Prozent erhöht.
Deutsche Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,75 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: hans engbers / Shutterstock.com
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