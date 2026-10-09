Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Deutsche Bank-Investmentbeispiel
|
09.10.2026 10:04:05
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Deutsche Bank-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,43 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 328,677 Deutsche Bank-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 748,56 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 08.10.2026 auf 29,66 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,51 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 56,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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