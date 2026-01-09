Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Deutsche Bank-Anlage
|
09.01.2026 10:05:10
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde die Deutsche Bank-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Deutsche Bank-Papier an diesem Tag bei 11,71 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 853,679 Deutsche Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Deutsche Bank-Aktien wären am 08.01.2026 28 359,23 EUR wert, da der Schlussstand 33,22 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 28 359,23 EUR entspricht einer Performance von +183,59 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Deutsche Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 61,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
