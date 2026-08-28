Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Lohnendes Deutsche Bank-Investment?
|
28.08.2026 10:03:39
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Deutsche Bank-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Deutsche Bank-Papier bei 10,52 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 950,390 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2026 32 731,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,44 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 227,31 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Deutsche Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 65,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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