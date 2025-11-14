DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Deutsche Bank-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,18 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 98,251 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Deutsche Bank-Aktien wären am 13.11.2025 3 236,88 EUR wert, da der Schlussstand 32,95 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 223,69 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 63,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at