Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Lukratives Deutsche Bank-Investment? 18.09.2026 10:04:01

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Deutsche Bank-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Deutsche Bank-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,05 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 994,629 Anteilen. Die gehaltenen Deutsche Bank-Papiere wären am 17.09.2026 34 061,07 EUR wert, da der Schlussstand 34,25 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 240,61 Prozent gesteigert.

Deutsche Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 63,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

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