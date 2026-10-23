Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Langfristige Performance
|
23.10.2026 10:03:37
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Deutsche Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11,62 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 86,073 Deutsche Bank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie auf 28,01 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 410,48 EUR wert. Mit einer Performance von +141,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Deutsche Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com
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