DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Deutsche Bank-Investment eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Bank-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 10,76 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 92,902 Deutsche Bank-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 927,54 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Bank-Aktie am 03.08.2023 auf 9,98 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 927,54 EUR entspricht einer negativen Performance von 7,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 19,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at