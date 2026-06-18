Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Lukrative Deutsche Börse-Investition?
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18.06.2026 10:04:37
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren eingefahren
Am 18.06.2016 wurden Deutsche Börse-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 74,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 134,789 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (246,00 EUR), wäre die Investition nun 33 158,11 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 231,58 Prozent zugenommen.
Deutsche Börse wurde am Markt mit 44,50 Mrd. Euro bewertet. Deutsche Börse-Anteile wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Deutsche Börse-Anteilsschein bei 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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