Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Performance im Blick
|
09.04.2026 10:03:27
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Deutsche Börse-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Deutsche Börse-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 182,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,487 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 392,04 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Anteils am 08.04.2026 auf 253,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,20 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Deutsche Börse einen Börsenwert von 46,20 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Anteils fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Deutsche Börse-Anteils bei 36,20 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
08:31
|EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung weit im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Börse AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|255,90
|1,11%