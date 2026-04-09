DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Deutsche Börse gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Deutsche Börse-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Deutsche Börse-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 182,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,487 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 392,04 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Anteils am 08.04.2026 auf 253,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39,20 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Deutsche Börse einen Börsenwert von 46,20 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Anteils fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Deutsche Börse-Anteils bei 36,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at