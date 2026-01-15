Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Performance im Blick
|
15.01.2026 10:03:27
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren eingebracht
Das Deutsche Börse-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 162,95 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,137 Deutsche Börse-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Deutsche Börse-Anteile wären am 14.01.2026 1 297,94 EUR wert, da der Schlussstand 211,50 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,79 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 38,41 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag des Deutsche Börse-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
