DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Deutsche Börse eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.07.2023 wurde die Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Deutsche Börse-Papier bei 169,10 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,914 Deutsche Börse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 413,96 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 01.07.2026 auf 239,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 41,40 Prozent.

Deutsche Börse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,01 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Papiers fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Deutsche Börse-Papiers bei 36,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at