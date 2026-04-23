DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Deutsche Börse-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 75,05 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,332 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 265,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 353,50 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 253,50 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Deutsche Börse betrug jüngst 47,78 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 wurden Deutsche Börse-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Deutsche Börse-Aktie wurde der Erstkurs mit 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at