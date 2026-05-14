DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Deutsche Börse gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 140,10 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,714 Deutsche Börse-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 245,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 175,02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,02 Prozent vermehrt.

Deutsche Börse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,99 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA war der 05.02.2001. Ihren ersten Handelstag begann die Deutsche Börse-Aktie bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at