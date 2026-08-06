Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Frühe Investition 06.08.2026 10:03:55

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Deutsche Börse eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Deutsche Börse-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Deutsche Börse-Aktie bei 143,10 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,699 Deutsche Börse-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 187,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 269,00 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 87,98 Prozent gleich.

Alle Deutsche Börse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,69 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 wagte die Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Deutsche Börse-Papiers wurde der Erstkurs mit 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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