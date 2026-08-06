Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Frühe Investition
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06.08.2026 10:03:55
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Deutsche Börse-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Deutsche Börse-Aktie bei 143,10 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,699 Deutsche Börse-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 187,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 269,00 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 87,98 Prozent gleich.
Alle Deutsche Börse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,69 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 wagte die Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Deutsche Börse-Papiers wurde der Erstkurs mit 36,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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