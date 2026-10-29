Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Langfristige Anlage
|
29.10.2026 10:03:33
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Deutsche Börse-Papier statt. Diesen Tag beendete das Deutsche Börse-Papier bei 143,60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Deutsche Börse-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,696 Deutsche Börse-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 313,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218,25 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 118,25 Prozent.
Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 55,84 Mrd. Euro. Das Deutsche Börse-Papier wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Deutsche Börse-Aktie bei 36,20 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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