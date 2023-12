DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Deutsche Börse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Deutsche Börse-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Deutsche Börse-Papier 56,04 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 178,444 Deutsche Börse-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.12.2023 32 012,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 179,40 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 220,13 Prozent.

Jüngst verzeichnete Deutsche Börse eine Marktkapitalisierung von 32,98 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag des Deutsche Börse-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Deutsche Börse-Papiers lag beim Börsengang bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at