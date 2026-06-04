DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Deutsche Börse-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Deutsche Börse-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 165,60 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,604 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145,47 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Anteils am 03.06.2026 auf 240,90 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45,47 Prozent.

Deutsche Börse wurde am Markt mit 43,60 Mrd. Euro bewertet. Die Deutsche Börse-Aktie ging am 05.02.2001 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines Deutsche Börse-Anteils bei 36,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at