Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Deutsche Börse-Einstieg? 04.06.2026 10:04:00

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Deutsche Börse-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Deutsche Börse-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 165,60 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,604 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145,47 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Anteils am 03.06.2026 auf 240,90 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45,47 Prozent.

Deutsche Börse wurde am Markt mit 43,60 Mrd. Euro bewertet. Die Deutsche Börse-Aktie ging am 05.02.2001 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs eines Deutsche Börse-Anteils bei 36,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten