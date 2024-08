DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Börse-Aktie Investoren gebracht.

Die Deutsche Börse-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 140,75 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 71,048 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 456,48 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 31.07.2024 auf 189,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 34,56 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich jüngst auf 35,09 Mrd. Euro. Deutsche Börse-Anteile wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Deutsche Börse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at