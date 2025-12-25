DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Deutsche Börse eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA feiertags-bedingt kein Handel mit der Deutsche Börse-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 138,20 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Deutsche Börse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 72,359 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 223,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 193,92 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +61,94 Prozent.

Deutsche Börse wurde am Markt mit 41,13 Mrd. Euro bewertet. Deutsche Börse-Anteile wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Deutsche Börse-Papiers lag damals bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at