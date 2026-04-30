Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Deutsche Börse-Investment
|
30.04.2026 10:03:37
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Deutsche Börse-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Deutsche Börse-Aktie an diesem Tag bei 283,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Deutsche Börse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,527 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.04.2026 auf 265,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 935,10 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 6,49 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Deutsche Börse eine Börsenbewertung in Höhe von 48,14 Mrd. Euro. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Deutsche Börse-Papiers wurde der Erstkurs mit 36,20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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