DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Deutsche Börse-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 225,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,443 Deutsche Börse-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 213,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,69 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,31 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Börse eine Börsenbewertung in Höhe von 40,60 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag des Deutsche Börse-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Deutsche Börse-Aktie bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at