Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Deutsche Börse-Performance im Blick
|
08.01.2026 10:03:26
DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem Deutsche Börse-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 225,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,443 Deutsche Börse-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 213,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,69 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,31 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Deutsche Börse eine Börsenbewertung in Höhe von 40,60 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag des Deutsche Börse-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Deutsche Börse-Aktie bei 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
12:27
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
08.01.26
|DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)