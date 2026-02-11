DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.02.2016 wurde die Deutsche Telekom-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Deutsche Telekom-Papier bei 13,33 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investierten, hätten nun 75,044 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Telekom-Aktie auf 30,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 266,34 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 126,63 Prozent gesteigert.

Der Deutsche Telekom-Wert an der Börse wurde auf 149,51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at