DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Telekom-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Deutsche Telekom-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Deutsche Telekom-Papier bei 21,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46,041 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 493,55 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 24.03.2026 auf 32,44 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,36 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Deutsche Telekom belief sich zuletzt auf 156,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at